CARTELUL multinaționalelor aduce FOAMETEA!/Prețurile au luat-o razna în Europa! Ce se imbunatațește in viața romanilor dupa alegerile europarlamentare? Mai nimic – facturile vor ramane aceleași, prețurile, tot mari, salariile, la fel de mici! Am votat pe 9 iunie pentru un trai mai bun – sau cel puțin așa ni s-a promis -, dar in aceasta avalanșa de mesaje electorale care s-a prabușit peste noi […] The post CARTELUL multinaționalelor aduce FOAMETEA!/Prețurile au luat-o razna in Europa! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

