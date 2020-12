Cartelele Prepay ar putea fi cumpărate doar cu un act de identitate Cartelele preplatite ar putea fi achizitionate doar dupa prezentarea unui act de identitate. Cel putin asta prevede un proiect de lege elaborat de Serviciul de Informatii si Securitate. Noile prevederi ar putea combate mai usor criminalitatea, spun autorii initiativei. Potrivit oamenilor legii, fie ca ne referim la autorii alertelor false cu bomba sau de apeluri abuzive la serviciile de urgenta Citeste articolul mai departe pe noi.md…

