- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, afirma ca ministerul pe care il conduce are datorii de peste 35 de milioane de euro fața de producatorii de film atat din Romania, cat și din strainatate. O parte din banii datorați au fost deja recuperați in instanța. Raluca Turcan spune ca susține cinematografia…

- Condițiile de cazare din azilele de batrani din alte țari difera ca de la cer la pamant de cele pe care le-am vazut in „azilele groazei”. Asta spun oameni care colaboreaza, lucreaza sau știu ce se intampla in azile din Germania, Austria sau Italia. Acolo totul este transparent, legea este respectata,…

- Orașul din Transilvania, centru al acțiunilor „antiteroriste” in perioada comunismului: Ce propunea Securitatea locala Orașul din Transilvania, centru al acțiunilor „antiteroriste” in perioada comunismului: Ce propunea Securitatea locala In perioada de apogeu a regimului comunist din Romania, un orașel…

- Analiza alarmanta legata de situația copiilor din Romania: saracie, violența, parinți in strainatate. Cifrele unui dezastru amanat Organizația ”Salvați Copiii” a dat publicitații un raport ingrijorator cu privire la situația copilului in Romania, care ramane una marcata de disparitați severe, inechitatea…

- Biosimilarele reprezinta varianta mai ieftina a medicamentelor biologice, dar cu aceeasi eficacitate, siguranta si beneficii pentru pacient, a declarat, miercuri, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Adela Cojan, potrivit Agerpres.Potrivit Asociatiei Producatorilor de Medicamente…

- Bogdan Racovițan, 22 de ani, a vorbit in premiera dupa ce tocmai a devenit campion in Polonia, cu Rakow. - Bogdan, ce inseamna acest trofeu pentru tine in perspectiva carierei ce va urma? - Ma bucur foarte mult fiindca este primul meu campionat caștigat in cariera. Inseamna multa munca și sacrificii.…

- De multe ori romanii din strainatate vor sa divorțeze in Romania dar nu știu cum sa o faca. Uneori, chiar daca sunt de acord cu divorțul, nu au timp sa se prezinte de 2 ori in fața notarului public, asta ar insemna 2 drumuri de Romania.