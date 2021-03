Stiri pe aceeasi tema

- Noua tulpina britanica a coronavirusului are o transmisibilitate mai mare ca cea initiala, motiv pentru care este nevoie de o respectare mai stricta a masurilor de protectie, a atras atentia dr. Alexandru Rafila, duminica, la Antena 3. "Transmisibilitatea este mai ridicata in cazul tulpinii…

- Anul acesta, prețul unei calatorii la metrou s-ar putea scumpi. Metrorex ar putea lua in considerare aceasta opțiune pentru diminuarea pierderilor. Iata care sunt motivele și ce a declarat ministrul Transporturilor, Catalin Drula!

- Paula Chirila e una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi, iar vedeta e de o luna de zile și co-prezentatoarea emisiunii Xtra Night Show de la Antena 1. Pe ea o știe toata lumea, dar stai sa vezi cum arata Carla, fiica ei.

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a spus luni la Antena 3 ca Metrorex este condus de o „gașca inchisa” care nu iese din cuvantul liderului sindical Ion Radoi. Citește și: DECIZIE - Primele SPORURI care se TAIE in sistemul bugetar in 2021: Anunțul lui Ludovic Orban / VIDEO „Cum…

- Șeful sindicatului Metrorex, Ion Radoi, a reacționat dur la Antena 3 dupa ce ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a facut acuzații grave despre „famigliile” de la sindicat care ar avea afaceri cu compania la care lucreaza. Citește și: DECIZIE - Primele SPORURI care se TAIE in sistemul…

- Guvernul Cițu pregatește concedieri in companiile de stat, conform Antena 3. Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, are deja in vedere restructurari in companiile mari care au pierderi uriașe. Pe lista se afla Metrorex, CFR și TAROM, ale caror conduceri au salarii substanțiale, in ciuda…

- Fiecare dintre cele cinci partide care au obținut au trecut pragul electoral vor merge, luni, in fața președintelui Klaus Iohannis cu cate o varianta de premier. Potrivit surselor Antena 3, PNL il va propune premier pe Florin Citu, USR-PLUS va merge cu varianta Dacian Ciolos, iar UDMR il va propune…

- "Echipament de formatare carduri contactless, encodare și printare carduri contactless ultralight". Aceasta este cerința Metrorex introdusa in sistemul electronic de achiziții publice.Valoarea totala estimata a contractului este de 523.200 de lei, echivalentul a aproximativ 107.000 de euro, iar locul…