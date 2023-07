Guvernul Ciolacu se afla in curs de a finaliza adoptarea pachetului de masuri de austeritate fara niciun fel de consultare cu partenerii sociali, iar o astfel de abordare coercitiva si dictatoriala sapa si mai adanc prapastia dintre cetateni si stat si incurajeaza comportamentele de evaziune, sustin reprezentantii CNS Cartel Alfa. ”CNS Cartel ALFA atrage atentia […] The post Cartel ALFA contesta planul de austeritate propus de Guvernul Ciolacu: Reprezinta o abordare dictatoriala și incurajeaza evaziunea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .