Sindicalistii din cadrul CNS Cartel Alfa cer Executivului sa se implice pentru salvarea Combinatului de Oteluri Speciale (COS) din Targoviste, fondat in anul 1969 si care in prezent se afla in reorganizare judiciara. Solicitarea este facuta in contextul in care, conform Cartel Alfa, administratorii COS Targoviste au anuntat intreruperea activitatii combinatului pe perioada nedeterminata si concedierea celor 1.200 de salariati. ”Statul poate opri distrugerea acestei unitati industriale prin convertirea creantelor in actiuni. CNS Cartel ALFA solicita Guvernului sa intervina cu actele normative prin…