- Cartel ALFA solicita Guvernului sa renunțe la proiectul privind utilizarea la locul de munca a certificatului verde. Cerem cu fermitate retragerea proiectului de lege privind vaccinarea obligatorie, spun...

- Cartel Alfa cere Guvernului retragerea de urgenta a proiectelor de lege privind vaccinarea obligatorie a personalului medical deoarece nu tine cont de legislatia muncii si „reprezinta o actiune dictatoriala”. Totodata, solicita ca trei reprezentanti ai confederatiilor sindicale si trei ai confederatiilor…

- Guvernul a pregatit modificarea legislației in vederea trimiterii la Parlament a unor proiecte de lege privind stabilirea unor masuri in domeniul asistenței sociale și in domeniul sanitar pe perioada starii de alerta, pentru personalul din cadrul unor unitați publice și private, prin care impune ca…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, afirma ca eventuala vaccinare obligatorie a unor categorii de personal poate fi facuta doar printr-un proiect de lege in Parlament, care va trebui sa prevada un anumit termen tranzitoriu. El arata ca testarea anti-COVID pe cheltuiala angajatului este o…

- Vaccinarea anti-coronavirus va deveni, din 15 august, obligatorie pentru personalul medical din Ungaria. Decizia a fost adoptata intr-o ordonanța adoptata de guvern. Cei care lucreaza in domeniul sanatatii vor avea la dispozitie 15 zile pentru a incepe vaccinarea, a declarat Agnes Galgoczi, seful Departamentului…

- O ordonanța guvernamentala prin care administrarea primelor doua doze de vaccin anti-COVID va deveni obligatorie pentru tot personalul sanitar in Ungaria intra in vigoare din 15 august, anunta MTI, citat de News.ro . Agnes Galgoczi, seful departamentului de epidemiologie din cadrul Centrului National…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 devine obligatorie in Grecia pentru ingrijitorii de la caminele de batrani si personalul sanitar din centrele publice si private in contextul in care infectiile in tara continua sa creasca, a anuntat luni premierul elen Kyriakos Mitsotakis, potrivit EFE si Reuters. Seful…

