Stiri pe aceeasi tema

- Cartel Alfa cere Guvernului retragerea de urgenta a proiectelor de lege privind vaccinarea obligatorie a personalului medical deoarece nu tine cont de legislatia muncii si „reprezinta o actiune dictatoriala”. Totodata, solicita ca trei reprezentanti ai confederatiilor sindicale si trei ai confederatiilor…

- Ministerul Sanatații ar putea propune vaccinarea obligatorie in doar cateva zile. In doar cateva zile, Ministerul Sanatații va inainta Guvernului o propunere care ar putea cuprinde testarea obligatorie, precum și alte masuri destinate sa creasca rata vaccinarii din țara noastra. Este anunțul facut de…

- In aceasta dimineața, Melbourne, capitala statului Victoria din Australia, a fost scena unor demonstrații in masa. Intre 1.000 și 2.000 de protestatari au marșaluit pe strazile orașului, paralizand circulația și inchizand un pod arterial major. Protestele vin ca urmare a noilor restricții covid impuse…

- Partidul premierului ungar Viktor Orban a dat vina, duminica, pe "incompetenta" opozitiei pentru pana informatica din cauza careia alegerile primare organizate de aceasta din urma au fost intrerupte dupa circa doua ore. Opozitia, in schimb, a evocat un atac informatic din partea guvernului, relateaza…

- Cateva sute de membri din mai multe sindicate afiliate Confederatiei Sindicale Nationale Meridian, printre care angajati din politie, administratie publica, transporturi rutiere, cai ferate si sanatate, dar si militari disponibilizati, au participat, joi, la un miting de protest in fata Guvernului,…

- Scandal in SUA din cauza vaccinarii obligatorii! Un spital din statul New York iși va inchide secția de maternitate in cursul acestei luni dupa ce 30 de angajați și-au dat demisia in semn de protest fața de implementarea imunizarii anti-Covid obligatorii. Spitalul General din Comitatul Lewis nu va putea…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea cere Guvernului sa renuțe a ideea potrivit careia elevii nevaccinați ar urma obligatoriu cursurile online, in cazul in care apar cazuri de COVID intr-o clasa: „O astfel de abordare e profund discriminatorie și incalca dreptul fundamental la educație”.…

- Mai mulți creștini s-au adunat in fața Guvernului, in aceasta dimineața, pentru a protesta impotriva vaccinarii COVID-19. Deși vaccinarea in R. Moldova nu este obligatorie, creștinii au venit in fața Guvernului cu pancarte pe care scrie ”Stop vaccinare obligatorie”. Cu toate acestea, unul dintre preoții…