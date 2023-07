Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ciolacu se afla in curs de a finaliza adoptarea pachetului de masuri de austeritate fara niciun fel de consultare cu partenerii sociali, iar o astfel de abordare coercitiva si dictatoriala sapa si mai adanc prapastia dintre cetateni si stat si incurajeaza comportamentele de evaziune, sustin…

- Protest de amploare in toate unitațile medicale din țara! Medicii au ieșit in curtea spitalelor. Ei spun ca prin ordonanța data de Guvern nu se vor majora salariile, ci se vor acorda doar indemnizații. Unitațile medicale sunt obligate, conform legii, sa se incadreze in plafonul de 30% cu sporurile și…

- Noul guvern Marcel Ciolacu a trecut in programul de guvernare acordarea mai multor tipuri de ajutoare sub forma de tichete. Sun te prevazute vouchere pentru carburanți, alimente sau gradinița. Acestea ar urma sa fie acordate romanilor in anumite conditii. Printre acestea, se numara: 1. vouchere pentru…

- Guvernul risca sa se confrunte cu proteste și in alte sectoare. Sindicaliștii din Sanatate, din Transporturi Feroviare, dar și din rețeaua de penitenciare cer și ei salarii mai mari, plata orelor suplimentare si deblocarea angajarilor.

- Noi atacuri cu drone au fost comise asupra orașelor și satelor din regiunea Belgorod, a anuntat guvernatorul regiunii ruse, Viaceslav Gladkov, conform Interfax, scrie rador.ro."Noaptea nu a fost una calma. Au fost inregistrate un numar mare de atacuri ale vehiculelor aeriene fara pilot. Majoritatea…