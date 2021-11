Cartea zilei: Terapia de 30 de minute pentru managementul furiei Din fericire, exista mai multe tehnici eficiente de gestionare a furiei si de dezamorsare a starilor conflictuale.Cum sa controlam furia rapid si eficientSe intampla ceva suparator si dintr odata ndash; BUM te aprinzi ca un foc de artificii. Ai senzatia ca nu poti face nimic pentru a impiedica explozia. Adevarul este ca fiecare dintre noi se infurie din cand in cand. Furia ne inunda cu un val intens de adrenalina si preia controlul asupra gandurilor si comportamentului nostru.Din fericire, exist ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

