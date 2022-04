Cartea zilei: ROAR. 30 de femei. 30 de povesti Strigatul de dinaintea linistii interioareMai subtila si mai profunda ca niciodata, Cecelia Ahern capteaza, in primul ei volum de proza scurta tradus in limba romana, starile tumultoase traversate de 30 de femei uimitoare.Prima dintre cele 30 de povesti ndash; Femeia care disparea incet ndash; deschide intr un mod abrupt calea de acces catre o lume cat se poate de reala, dar a carei existenta este trecuta sub tacere. Lumea in care se refugiaza femeile dupa ce societatea sau cei apropiati le depo ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tratamentul natural pentru colesterolul maritCercetatorul american Roger Mason a intocmit un ghid practic de folosire a dietei si a suplimentelor pentru obtinerea unui nivel sanatos de colesterol. Dar aceasta nu este doar o carte despre scaderea nivelului de grasimi din sange, ci una despre sanatatea…

- Arme, virusuri si otel culege cele mai putin vizibile parti ale istoriei umanitatii, expunandu le cititorului care are curiozitatea de a raspunde la intrebari la care istoria traditionala nu ofera decat rareori si doar intamplator raspunsuri: De ce au ajuns europenii in America, nu amerindienii in Europa…

- O poveste de dragoste emotionanta hellip; secrete, minciuni si un triunghi amoros complicat. O sa va placa mult ndash; Reese Witherspoon"A trecut multa vreme de cand n am mai fost atat de absorbit de un roman contemporan. Mi a placut enorm. ndash; NICK HORNBYRetrasa in tabara de vara rustica a familiei…

- Timp de doi ani, intre decembrie 1916 si noiembrie 1918, Romania s a aflat sub ocupatia Puterilor Centrale. Situat foarte aproape de linia frontului, orasul port Braila s a numarat printre asezarile cu mare importanta strategica ale acelei perioade ndash; motiv pentru care orice act de nesupunere din…

- Ileana a fost ultima principesa nascuta in Regat, cea mai mica fiica a cuplului princiar Ferdinad si Maria, pe 5 ianuarie 1909. Mai tarziu, regina Maria si a amintit acel moment plin de emotie: "Ileana era copilul sufletului meu. hellip; eram fericita ca era fetita, avea ochi mari de un albastru intens".Ily…

- Coreea de Nord este o tara in care toata lumea trebuie sa venereze un dictator atotputernic, o tara in care disputele cu vecina Coreea de Sud degenereaza mereu in violente, unde sunt detonate cu o ingrijoratoare regularitate bombe nucleare si unde se presupune ca aproape toata lumea se afla in pragul…

- „Daca nu se modifica nimic și lumea va produce in continuare gaze cu efect de sera, schimarile climatice vor fi din ce in ce mai severe, iar impactul asupra oamenilor va fi, cel mai probabil, catastrofal”. Cam toata lumea vorbește in ultimii ani despre incalzirea globala, cauze și efecte;…

- Un roman fantastic despre calatoria in timp, intorsaturile sortii si despre gaurile negre care aduc numai necazuri ..."Fabulos. ndash; The Sunday Express"Incantatoare, amuzanta si incitanta in egala masura. ndash; Philip Ardagh"Cartile lui Ben Miller sunt amestecuri incitante de umor, stiinta si fantezie.…