Cartea zilei: Reduceti nivelul colesterolului fara medicamente Tratamentul natural pentru colesterolul maritCercetatorul american Roger Mason a intocmit un ghid practic de folosire a dietei si a suplimentelor pentru obtinerea unui nivel sanatos de colesterol. Dar aceasta nu este doar o carte despre scaderea nivelului de grasimi din sange, ci una despre sanatatea cardiovasculara completa.Poate parea un inceput abrupt, dar este purul adevar. Boala arteriala coronariana BAC ndash; numita si cardiopatia ischemica ndash; este, de departe, principala cauza de dec ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

- Arme, virusuri si otel culege cele mai putin vizibile parti ale istoriei umanitatii, expunandu le cititorului care are curiozitatea de a raspunde la intrebari la care istoria traditionala nu ofera decat rareori si doar intamplator raspunsuri: De ce au ajuns europenii in America, nu amerindienii in Europa…

- O poveste de dragoste emotionanta hellip; secrete, minciuni si un triunghi amoros complicat. O sa va placa mult ndash; Reese Witherspoon"A trecut multa vreme de cand n am mai fost atat de absorbit de un roman contemporan. Mi a placut enorm. ndash; NICK HORNBYRetrasa in tabara de vara rustica a familiei…

- Un thriller plin de suspans scris de un nou duo nordic mdash; inceputul unei serii captivante.Cand o femeie ucisa este gasita intr o cutie strapunsa cu sabii, politia este descumpanita: a fost un numar de magie care n a mers cum trebuie sau o crima extrem de brutala Mina Dabiri lucreaza la politia din…

- Timp de doi ani, intre decembrie 1916 si noiembrie 1918, Romania s a aflat sub ocupatia Puterilor Centrale. Situat foarte aproape de linia frontului, orasul port Braila s a numarat printre asezarile cu mare importanta strategica ale acelei perioade ndash; motiv pentru care orice act de nesupunere din…

- Sotul isi insoteste sotia la cumparaturi intr un supermarket.Si n timp ce impinge fara chef caruciorul, ajunge la raionul de bere.Ochii i se lumineaza. Oferta la Heineken ldquo;cumpara azi o lada de heineken si n loc de 40 lei platesti doar 20".Entuziasmat apuca lada s o bage n carucior.ndash; Heeei…

- Ileana a fost ultima principesa nascuta in Regat, cea mai mica fiica a cuplului princiar Ferdinad si Maria, pe 5 ianuarie 1909. Mai tarziu, regina Maria si a amintit acel moment plin de emotie: "Ileana era copilul sufletului meu. hellip; eram fericita ca era fetita, avea ochi mari de un albastru intens".Ily…

- Dr. Mihaela Beatrice Balan (FOTO), medic primar Reumatologie; medic primar Recuperare, Medicina fizica si Balneologie, Arcadia: Artroza sau osteoartrita reprezinta cea mai frecventa suferinta reumatismala care afecteaza persoanele adulte si varstnice si totodata principala cauza de dizabilitate la acestea…

- Un roman fantastic despre calatoria in timp, intorsaturile sortii si despre gaurile negre care aduc numai necazuri ..."Fabulos. ndash; The Sunday Express"Incantatoare, amuzanta si incitanta in egala masura. ndash; Philip Ardagh"Cartile lui Ben Miller sunt amestecuri incitante de umor, stiinta si fantezie.…