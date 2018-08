Stiri pe aceeasi tema

- Editura Cartea Copiilor lanseaza „Aventurile lui Peter in Țara Afinelor”, carte scrisa si ilustrata de Elsa Beskow (1874—1953), unul dintre clasicii literaturii suedeze pentru copii. Cartea, care i-a adus faima scriitoarei scandinave, a fost tradusa in premiera in limba romana de Cartea Copiilor. Calda…

- Autor: Stelian ȚURLEA Pe coperta a patra a acestei carți masive (peste 700 de pagini cu litera foarte mica!), istoricul Ion M. Ionița, redactorul șef al revistei „Historia” afirma fara echivoc ca este vorba despre „cea mai completa istorie de pana in prezent a Romaniei pe care o vedem in direct in…

- Citate “Pe aripile vantului” – Pe data de 8 noiembrie 1900, s-a nascut scriitoarea americana Margaret Mitchell. Lucrarea intregii sale vieți a fost faimosul roman „Pe aripile vantului”, asupra caruia a lucrat timp de 10 ani. Cartea se desfașoara in principal in Georgia și acopera in mod cronologic razboiul…

- Care a fost cartea care ti-a schimbat viata si vrei sa o recomanzi mai departe? De ce tocmai aceasta carte? Am citit mult in copilarie, cartile erau ca o ,,a doua lume” in care imaginatia era my best friend. Dupa ce am mai crescut, am abandonat oarecum cititul. Insa, cand m-am reintors am facut-o lata.…

- „Rezidenti in casa visurilor” se numeste cel de-al zecelea roman aparut din condeiul lui Albulescu si a fost editat de tanarul scriitor Andrei Ruse la editura sa, Hyperliteratura. Andrei a fost convins de faptul ca la acest gen restrans de autori, povestea in sine nici nu mai conteaza, ci…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a declarat, la deschiderea celei de-a XIII-a editii a Salonului de Carte Bookfest, ca "o carte este ca un prieten" si a spus ca aceste carti "ne invata sa visam". "O carte e ca un prieten, trebuie sa incerci de mai multe ori pana o gasesti,…

- „Sentimente mai bune…nu cred ca am suparat pe nimeni, nu am jignit pe absolut nimeni. Eu intotdeauna am fost un om de comunicare, un om cu care se poate vorbi. Iar daca exista și un argument, sunt i ...