Autor: Stelian ȚURLEA Edward Joseph Snowden. A lucrat șapte ani in comunitatea americana de informații. Dupa care, cum el insuși marturisește, a facut ceva periculos pentru o persoana aflata in poziția lui: „Am strans documente interne care dovedeau incalcarea legilor de cater guvernul american și le-am transmis jurnaliștilor, care le-au verificat și le-au publicat, scandalizand intrega lume.” In 2013, la 29 de ani, Edward Snowden – scriu editorii romani - a rupt legatura cu sistemul american de informații și a dezvaluit ca Guvernul SUA incerca, in secret, sa colecteze datele din orice apel telefonic,…