Cartea săpătămânii: Lupta mea. Cartea a șasea: Sfârșit de Stelian Țurlea Autor: Stelian ȚURLEA Cu frazele acestea in minte ar trebui citita enorma autobiografie a norvegianului Karl Ove Knausgard: „Aceasta e poate cea mai mare dificultate pe care o prezinta o autobiografie - sa gasesti aspectele relevante din intreg noianul. In viata totul este relevant, toate lucrurile se afla la nivel de egalitate, pentru ca toate exista concomitent: marile petroliere ancorate la Galtesund in anii ’70, marul mare din fata ferestrei mele, locul de munca al mamei la Kokkeplassen, chipul tatei atunci cand a trecut cu masina pe langa mine, iar eu eram undeva pe afara si l-am zarit,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

