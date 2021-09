Cartea Polifoniile sinelui“ a prozatorului Ovidiu Dunareanu, se lanseaza astazi la Biblioteca Judeteana Ioan N. Roman“ Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- In rubrica sa din Libertatea, Literatura la zi, in care publica dialoguri culturale cu creatori mai puțin expuși, Vasile Ernu converseaza astazi cu omul de litere Cristian Teodorescu. Jurnalist, dar mai ales prozator, Cristian Teodorescu este unul dintre cele mai importante nume ale literaturii romane…

- Evenimentul face parte dintr o serie de lansari de carte care vor avea loc pe tot parcursul anului, in Aula Bibliotecii Judetene "Ioan N. Roman" din Constanta, promovand atat autorii Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din Romania, cat si autori prestigiosi din tara.Biblioteca Judeteana "Ioan N.…

- Recentul volum semnat de Ovidiu Dunareanu are un titlu relevant ndash; "Polifoniile sinelui". Se pare ca autorul a gasit in zona muzicii, in ultima vreme, o doza de fertila inspiratie pentru genericele sale editoriale.Daca anul trecut se ocupa de "Ex Ponto Epic Orchestra", o generoasa antologie de proza…

- La Biblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" Constanta a avut loc vineri, 6 august, lansarea cartii in memoriam Octavian Dumitru Unc, "Drumuri de ieri", poezie, Ex Ponto, 2021 .Volumul este alcatuit din poeme de dragoste inedite, pe care autorul nu a avut ocazia sa le publice, postfatand o opera care nu…

- Organizatorii lanseaza cea de a saptea editie a campaniei de donare de sange care a mobilizat zeci de mii de oameni din Romania. In acest an campania se desfasoara in perioada 17 iulie ndash; 05 septembrie 2021 in toate centrele de transfuzii din tara. Totodata, caravana mobila va fi prezenta in 11…

- Biblioteca Judeteana "Ioan N. Romanldquo; Constanta organizeaza astazi, 07.07.2021, o dubla lansare de carte in Aula Bibliotecii.Mihaela Meravei si Selma Rashid Calil sunt cele doua autoare.Mihaela Meravei lanseaza "Prezumtia de fericire Saadet i ebediyieldquo; care este un volum de poezii bilingv romano…

- In aceasta saptamana, Institutul Yunus Emre din Constanta a fost organizator si gazda primitoare pentru un eveniment cultural, desfasurat sub egida Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor, Editurii Ex Ponto din Constanta si Editurii Colorama din Cluj Napoca.Dubla lansare de carte a avut in centrul…

- Racheta foloseste un motor care funcționeaza cu apa, ceea ce o face ecologica.”Noi folosim foarte mult materiale compozite care au niște proprietați deosebite fața de materialele feroase: rigiditate, elasticitate, greutate - au foarte multe avantaje. Este un combustibil pe baza de apa cu alte componente”,…