- Actorul George Burcea se afla in mijlocul unui scandal mediatic, dupa ce a instigat la violența impotriva femeilor. „Va doresc sa aveți barbați care in momentul in care vin de la munca sa va ia la palme. Cu mese, cu scaune, cu capace”, a spus intr-un live pe Facebook. Cuvintele instigatoare…

- Derapajul actorului a fost semnalat de activista Alina Dumitriu, care a publicat transcrierea live-ului transmis inclusiv de editura care a publicat cartea lui Burcea. Autorul a șters postarea, dar cea care l-a reclamat a afirmat ca are de gand sa depuna o plangere penala. Burcea se pare ca a fost deranjat…

- La cateva ore dupa ce activista Alina Dumitriu a facut public derapajul sau, actorul George Burcea și-a cerut scuze pentru instigarea la violența impotriva femeilor . Despre declarațiile facute pe Facebook și apoi șterse spune acum ca ii este rușine: „Nu au facut altceva decat sa contribuie la o gandire…

- „Aceasta hotarare vine ca un gest firesc impotriva promovarii unor astfel de comportamente publice, paradoxal, vorbind despre o carte care trateaza exact violența domestica”, se arata pe site-ul editurii. Editura Hyperliteratura a decis retragerea de pe piața a carții, „Scrisoare catre Ceaușescu”, scrisa…

- „Și nu ca instigare, dar fraților, daca le place mai mult un barbat care le bate decat unul care le ajuta in casa, dați-le ce merita, bro!”, spune actorul George Burcea intr-o filmare live pe Facebook, in care este vizibil nervos și repeta ca „unele femei merita sa fie batute de barbați”. Din declarațiile…

- Violenta impotriva femeilor si fetelor exista in toate tarile si la toate nivelurile societatii iar fiecare stat are o responsabilitate fundamentala ce tine de drepturile omului sa ofere protectie impotriva acestui tip de violenta, care nu reprezinta o chestiune privata, se

- Sabina Nessa ar fi fost ucisa cand se deplasa de la apartamentul ei la un bar din apropiere, unde urma sa se intalneasca cu o prietena.Potrivit Politiei Metropolitane, trupul ei neinsufletit a fost gasit langa un centru comunitar.„Sabina nu a ajuns la pub si se crede ca a fost ucisa in timp ce se plimba…

- O estimare a Institutului European pentru Egalitate de Gen arata ca in Romania costurile violenței impotriva femeilor și a barbaților depașesc 15 miliarde de euro anual. Studiul ia in calcul costurile implicate, printre care ingrijirea medicala, intervenția polițiștilor și procesele din instanța. Trebuie…