- Cateva zeci de lucrari ale pictorului Alexandru Mohy, aflate in colectii publice si private din Romania si Ungaria, vor fi expuse timp de o luna la Centrul de Arta al Transilvaniei din Sfantu Gheorghe, cu prilejul aniversarii a 120 de ani de la nasterea artistului. Potrivit organizatorilor, Alexandru…

- Registrul Auto Roman anunta ca de saptamana viitoare cartile de identitate ale autovehiculelor pot fi trimise proprietarilor acestora prin curier. Clientul poate opta pentru aceasta facilitate la completarea cererii depuse la Registru si va plati doar taxa de curierat.

- Este vara, iar lumea se inghesuie care mai de care pe litoral. Problema atunci cand mergem la mare este legata de prețuri. Prețurile cresc din ce in ce mai mult de la an la an, iar asta este foarte deranjant pentru localnici și pentru turiști. Prețurile la șezlong au explodat, iar de cazare nici nu…

- Maramureșenii ar trebui sa știe ca incepand cu data de 7 iunie 2022, actele de identitate care, potrivit legii, au expirat pe timpul starii de urgența și starii de alerta, insa au ramas valabile pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acestei starii, iși pierd valabilitatea. Reamintim faptul…

- Noua carte electronica de identitate, care va inlocui treptat actualul buletin, intarzie sa apara. La 10 luni de la lansarea proiectului pilot la Cluj-Napoca, autoritațile au tiparit doar 1919 carți electronice de identitate. Deși legea prevede ca aceste acte sa fie eliberate, eșalonat, in maxim 18…

- Primaria Sacele anunța ca pe 25 mai va organiza procedura de atribuire/ licitație a locurilor de parcare de reședința ramase libere, pentru trei zone din municipiu. Primaria Municipiului Sacele anunța faptul ca procedura de atribuire/ licitație a locurilor de parcare de reședința neachitate/libere,…

- Ministerul Finanțelor recunoaște ca a platit doar 60% din salariile bugetarilor și da vina pe probleme la sistemele informatice. ”Avem fonduri necesare pentru plata tuturor salariilor”. Ministerul Finanțelor recunoaște intr-un comunicat de presa ca nu a platit toate salariile bugetarilor la timp...

- Romanii nu mai au nevoie de certificat de vaccinare si pot intra in Grecia doar cu actul de identitate, iar personalul din vama va fi suplimentat cu 50%, a afirmat, joi, Vasilis Kikilias, ministrul grec al Turismului, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti. „Aproape am ridicat toate restrictiile…