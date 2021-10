Cartea despre Nadia a ajuns la antrenorii ei

Stiri pe aceeasi tema

- Gradinița cu Program Prelungit nr. 10 Onești, structura a Școlii Gimnaziale nr. 1 Onești desfașoara cursurile in sistem on-line Marți, 5 octombrie 2021, s-a desfașurat ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Bacau, (C.J.S.U. Bacau), in sistem audio-conferinta, condusa…

- Cum e cu școala? De șoferi! Ies cumva pe banda rulanta instructorii? Poate ca or fi și unii, facuți la apelul bocancilor. Sergenți cu diagonala care știu sa lustruiasca cizmele altora mai mari, ca alții sa scuipe și sa lustruiasca cu parai, impotența care urmeaza manarelilor. Drept dovada constatarile…

- Totul s-a schimbat de luni, odata cu inceperea noului an școlar. Inca de la primele ore ale dimineții s-au simțit creșteri considerabile ale valorilor de trafic. Unii elevi, dintre cei mai mari, au vrut sa „fure startul” și și-au dat intalnire in oraș chiar inainte de ora 7.00. Odata cu trecerea timpului…

- De la cei mai mititei, care pasesc pentru prima data la gradinita, la boboceii care incep prima clasa si pana la cei de clasa a VIII-a, invataceii au simtit ca e cu adevarat o zi speciala. La fel si mamicile, bunicile, ba chiar si taticii, veniti sa le fie alaturi copiilor intr-un moment al emotiei.…

- Inspectoratul de Politie Judetean Bacau, prin Serviciul Resurse Umane, efectueaza recrutari in perioada 02.09.2021-14.09.2021, pentru concursul de admitere la Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” Campina, Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, respectiv, Școala de…

- • din cauza unei surpari de teren, se circula dirijat, pe un singur fir • zilnic, se produc blocaje in zona serpentinelor de la Magura, punand la grea incercare rabdarea șoferilor Pe DN 11, in zona serpentinelor de la Magura, șoferii sunt nevoiți sa petreaca, in trafic, zeci de minute, uneori chiar…

- Politistii au actionat in municipiul Onești pentru prevenirea si combaterea faptelor ilicite, prevenirea accidentelor rutiere, a comertului ilicit si pentru asigurarea sigurantei stradale. La data de 14 august a.c., in intervale orare diferite, polițiști rutieri, de ordine publica, de investigatii…

- CSM Onești, SCM Bacau și CSȘ Bacau au fost protagonistele Naționalelor de Juniori O noua competiție, o noua confirmare: județul Bacau da ora exacta in atletismul romanesc. Inclusiv la nivel de juniori și junioare. Așa a fost și la Campionatele Naționale Under 18 derulate in weekend, la Pitești, care…