Cartea de teatru în FNT33 Un targ de carte de teatru – adevarat maraton al lansarilor și prezentarilor unor noi produse editoriale din domeniul artei scenice, cu intalniri, discuții, intrebari, raspunsuri – constituie o componenta importanta a Festivalului Național de Teatru ajuns Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ediția 2023 a Festivalului Național de Teatru (FNT), desfașurata la București in perioada 20-30 octombrie, ofera publicului, pe langa suita de spectacole create in Romania, și trei importante producții din strainatate. Chiar in deschiderea Festivalului cu

- Sectorul 5 al Municipiului București prin Centrul Cultural si de Tineret „Ștefan Iordache” organizeaza, in luna noiembrie cea de-a V-a ediție a Festivalului Național de Teatru pentru Tineret „Ștefan Iordache”. Intrarea este gratuita in limita locurilor di

- Biletele pentru spectacolele celei de-a 33-a editii a Festivalului National de Teatru, care va avea loc intre 20 si 30 octombrie, vor fi puse in vanzare miercuri, la ora 12.00, pe toate platformele de vanzare ale fiecarui teatru gazda, precum si la casele lor de bilete, potrivit news.ro.Pentru un…

- Biletele pentru spectacolele celei de-a 33-a editii a Festivalului National de Teatru se vor pune in vanzare MIERCURI, 4 octombrie, ora 12.00, concomitent, pe toate platformele de vanzare ale fiecarui teatru gazda, precum și la casele lor de bilete.

- Vanzarea de carte tiparita – și mai ales de carte buna tiparita – se afla in declin. Totul e prea tehnologizat, iar timpul liber al omului modern – prea limitat. Astfel incat chiar și cei care intenționeaza sa aloce mai mult timp lecturii se vad nevoiți, de multe ori, sa ”bata in retragere” sau sa […]…

- Duminica,13 august 2023, un grup de condeieri nasaudeni au pornit cu "Cartea pe roti", la volan avand pe prislopanul Pompei Pop si pe fiul Pictorului Verde, Cristi Bumbu, cu care am pornit pe Valea Somesului, poposind acasa la rapsodul popular, starostele si poetul GRIGORE SILVIU GUZU, din Poiana Ilvei,…