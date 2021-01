Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai așteptata carte a anului 2020, «Pamantul Fagaduinței» de Barack Obama, ajunge in Romania intr-un exemplar de lux, semnata de cel de-al 44-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Cartea de colecție cu semnatura olografa a autorului va fi scoasa la licitație saptamana viitoare…

- Cea mai așteptata carte a anului 2020, «Pamantul Fagaduinței» de Barack Obama, ajunge in Romania intr-un exemplar de lux, semnata de cel de-al 44-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Cartea de colecție cu semnatura olografa a autorului va fi scoasa la licitație saptamana viitoare și reprezinta…

- Cartea "Pamantul Fagaduintei", semnata de cel de-al 44-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii, Barack Obama, va fi scoasa la vanzare la pretul de pornire de 100 de euro la licitatia Artmark de arta grafica a unui important colectionar bucurestean, care se va desfasura online pe 2 februarie. …

- Deși nu suntem contemporani cu pirații, care strabateau teritorii in lung și in lat in cautare de comori, nu inseamna ca nu ne putem bucura de existența uneia. Chiar in Romania, a fost descoperit un adevarat tezaur. Comoara de aur, argint și diamante, estimata la mii de euro, urmeaza sa fie accesibila…

- Gabriela Ruse (23 de ani, 126 WTA) s-a accidentat și nu va putea participa la ediția din acest an de la Australian Open. Ediția din 2021 de la Australian Open este programata in perioada 8-21 februarie. Gabriela Ruse, una dintre cele mai promițatoare jucatoare din noul val, s-a accidentat chiar inainte…

- Mai țineți minte mașina comisarului Moldovan, din filmul «Un comisar acuza»? Este un frumos Mercedes-Benz din 1940, model folosit in celebrele urmariri din film, cand legionarii conduși de Paraipan (Gheorghe Dinica) il urmaresc pe comisarul Moldovan (Sergiu Nicolaescu). Același model de Mercedes-Benz,…

- O colectie de cutite de vanatoare, dintre care patru lucrate de fabricanti locali din chiar trofeele de cerb vanate de Nicolae Ceausescu, va fi scoasa la licitatie marți, 17 noiembrie, in cadrul unei licitatii online Artmark, arata organizatorii intr-un comunicat.Colectia fostului dictator comunist,…

- Prieteni, comedianți, creatorii serialului “Dumnezeu vs. Satana”, colegi de radio, adica Andrei Ciobanu și Ionuț Rusu. Acum, pe cei doi ii mai leaga un lucru: o carte scrisa impreuna – ”Dumnezeu vs Satana – Vacanța in Romania”. Ideea carții a venit de la serialul cu același nume de pe YouTube, care…