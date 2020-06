Carte împrumutată de la bibliotecă, returnată după aproape 40 de ani de către un cititor din Olanda O carte împrumutata de la o biblioteca olandeza i-a placut atât de mult unui cititor încât acesta a returnat-o dupa 39 de ani, 13 saptamâni si 5 zile de la termen, scrie dpa, potrivit Agerpres.

"Cititorului i-a fost pesemne greu sa renunte la ea", a povestit pe Twitter un bibliotecar amabil din localitatea Groesbeek, din sudul Olandei.

Amenda pentru returnarea întârziata a cartii ar fi trebuit sa ajunga la 1.530,75 euro, potrivit calculelor facute de agentia de presa olandeza ANP. Cu toate acestea, norocosul cititor a trebuit sa plateasca… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O carte care a fost imprumutata dintr-o biblioteca olandeza in data de 5 martie 1981 a fost returnata marți, dupa aproape 40 de ani, noteaza site-ul de știri Dutch News.O biblioteca din orașul olandez Groesbeek a sarbatorit marți intoarcerea unei carți considerate pierduta, dupa ce a stat la persoana…

- O carte imprumutata de la o biblioteca olandeza i-a placut atat de mult unui cititor incat acesta a returnat-o dupa 39 de ani, 13 saptamani si 5 zile de la termen, informeaza dpa. "Cititorului i-a fost pesemne greu sa renunte la ea", a povestit pe Twitter un bibliotecar amabil din localitatea…

- Jucatoarea belgiana de tenis Kirsten Flipkens a fost retinuta pentru trecerea frontierei cu Olanda, motiv pentru care polițiștii au taxat-o cu suma de 250 de euro. In replica, Kirsten Flipkens a explicat pe contul sau de Twitter ca a urmat un traseu aleatoriu de 130 km, pe care l-a marcat pe GPS, iar…

- Jucatoarea belgiana de tenis Kirsten Flipkens, pasionata de ciclism, a fost retinuta pentru trecerea frontierei cu Olanda, pe bicicleta, fiind ulterior amendata cu suma de 250 de euro, informeaza cotidianul La Derniere Heure, citat de EFE. Sportiva, care profita de actuala perioada de…

- Sportiva, care profita de actuala perioada de intrerupere a competitiilor pentru a efectua lungi plimbari cu bicicleta, a explicat pe contul sau de Twitter ca a urmat un traseu aleatoriu de 130 km, pe care l-a marcat pe GPS, iar la un moment dat si-a dat seama ca a patruns pe teritoriul Olandei. "Am…

- Federatia olandeza de fotbal (KNVB) a anuntat ca intentioneaza sa opreasca definitiv sezonul competitional, sub rezerva consultarilor cu UEFA. Acest anunț a fost facut dupa ce guvernul Olandei a decis sa prelungeasca interzicerea evenimentelor publice majore cu trei luni, pana la 1 septembrie, din cauza…

- Un coordonator roman la serele de roșii dintr-o comuna din sudul Olandei a dezvaluit pentru Libertatea cum ajung muncitorii romani sa lucreze in acolo, cine intermediaza contractele și ce bani sunt la mijloc.Brielle este o comuna din zona de sud a Olandei, cu 15.000 de locuitori. Aici poți munci intr-o…

- Un tanar roman, in varsta de 27 de ani, a incalcat restricțiile impuse in Olanda pentru zadarnicirea raspandirii noului coronavirus. El a fost judecat in regim de urgența și a primit o pedeapsa cu inchisoarea pentru o perioada de șase luni.Romanul, care avea chiar interdicție de a intra pe teritoriul…