Stiri pe aceeasi tema

- Productia de gaze a OMV Petrom s-a cifrat la 59.500 bep/zi, in trimestrul al treilea al acestui an, in scadere cu 2,3% comparativ cu perioada similara din 2022, conform datelor preliminare transmise, luni, Bursei de Valori Bucuresti, informeaza AGERPRES . Productia totala de hidrocarburi s-a ridicat…

- Ziua Mondiala a Animalelor este sarbatorita, miercuri, la Muzeul National de Istorie Naturala „Grigore Antipa” prin targ de adoptii, dresaj canin si activitati pentru copii. Accesul este gratuit in muzeu, potrivit news.ro.Iubitorii de caini si pisici sunt invitati de ASPA si Asociatia TNR la targul…

- Piata de investitii imobiliare din Romania a inregistrat o valoare de 168 de milioane de euro, in primul semestru al acestui an, aproape la jumatate comparativ cu nivelul din 2022, releva datele cuprinse in raportul Colliers, publicat marti. In aceasta marja, segmentul industrial si logistic reprezinta…

- Sute de ieseni au venit vineri seara pe pietonalul Stefan cel Mare pentru a admira, a lua autografe si a fotografia masinile si echipajele care s-au aliniat la Startul Festiv al Raliului Iasiului. Iubitorii sportului cu motor au avut prilejul ca in perioada 8-10 septembrie sa admire cele aproape 70…

- In acest an au fost emise garantii in valoare de numai 51,9 milioane de euro, conform documentului vazut de Reuters, mai putin de o zecime din garantiile de 745,9 milioane de euro emise pe tot parcursul anului trecut. China a devenit cel mai mare partener comercial al Germaniei in 2016 si ambele tari…

- Iubitorii de muzica populara o cunosc pe Teodora Dantaușa ca fiind o adevarata cantareața de mica. Aceasta este eleva la Colegiul de Arta și solista vocala la ansamblul Hori si Joc al Palatului Copiilor din Baia Mare. Ea a participat de mica la diferite competiții printre care se pot enumera: Trofeul…

- Cunoscuta ca „Insula Zeilor”, Bali este o destinație turistica de top, renumita pentru frumusețea sa naturala uluitoare, cultura tradiționala bogata și atmosfera spirituala inconfundabila. Situata in mijlocul Oceanului Indian, aceasta bijuterie exotica atrage calatori din intreaga lume cu plajele sale…

- Iubitorii de animale cu studii in domeniul veterinar, dar si cu o vechime minima, se pot angajat la gradina zoologica din Brasov, institutie care scoate la concurs 13 posturi vacante de consilier juridic, inspectori de specialitate (carnivore, mamifere marine, primate), referenti (pasari, activitați…