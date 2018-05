Stiri pe aceeasi tema

- Fortele israeliene au ucis astazi cel putin 16 palestinieni de-a lungul granitei cu Gaza, au anuntat oficiali din sanatate, pe masura ce la frontiera dintre Israel si Fasia Gaza s-au adunat demonstranti in ziua in care Statele Unite se pregatesc sa deschida ambasada a Ierusalim. Protestele s-au intensificat…

- Trei palestinieni au fost ucisi de tiruri ale soldatilor israelieni in Fasia Gaza in a cincea zi de vineri in care se organizeaza proteste de-a lungul granitei cu Israelul, a informat ministerul sanatatii de la Gaza, citat de AFP. Decesul celor trei ridica la 44 numarul de palestinieni care si-au pierdut…

- Intentia Guvernului de a muta Ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim reprezinta o actiune care incalca dreptul international, deciziile Consiliului Europei si contravine pozitiei statului roman cu privire la rezolvarea conflictului israelo-palestinian, considera reprezentantii Ambasadei Statului…

- Fortele israeliene au impuscat mortal doi palestinieni si au ranit alti 12 la granita dintre Israel si Fasia Gaza vineri, intr-o noua zi de proteste, relateaza Reuters. Cativa palestinieni au adus clesti pentru a taia gardul de frontiera, iar, pe masura ce multimea crestea, militarii israelieni au…

- Fortele israeliene au impuscat mortal doi palestinieni si au ranit alti 12 la granita dintre Israel si Fasia Gaza vineri, intr-o noua zi de proteste, relateaza Reuters. Cativa palestinieni au adus clesti pentru a taia gardul de frontiera, iar, pe masura ce multimea crestea, militarii israelieni au emis…

- Intentia Guvernului de a muta Ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim reprezinta o actiune care incalca dreptul international, deciziile Consiliului Europei si contravine pozitiei statului roman cu privire la rezolvarea conflictului israelo-palestinian, considera reprezentantii Ambasadei Statului…

- Cel putin 15 palestinieni au murit si alti 1.400 au fost raniti la granita dintre Israel si Fasia Gaza. Mii de protestatari s au apropiat de linia de demarcatie si au incercat sa forteze pozitiile armatei israeliene, care a ripostat fara menajamente, informeaza Digi 24.Potrivit autoritatilor israeliene,…

- Ambasada Rusiei la Bucuresti - unde timp de doua zile a fost deschisa o carte de condoleante in memoria victimelor incendiului din orasul Kemerovo (Siberia) - si-a exprimat recunostinta fata de toti cetatenii romani care au transmis simpatie si condoleante familiilor victimelor si celor care suferit…