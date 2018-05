Stiri pe aceeasi tema

- O carte de condoleante va fi deschisa marti la Ambasada Palestinei la Bucuresti, in memoria celor 64 de civili palestinieni ucisi de catre fortele israeliene in timpul protestelor din 14 mai de la bariera de protectie dintre Israel si Fasia Gaza."Ambasada Statului Palestina la Bucuresti va…

- Trei palestinieni au fost ucisi de tiruri ale soldatilor israelieni in Fasia Gaza in a cincea zi de vineri in care se organizeaza proteste de-a lungul granitei cu Israelul, a informat ministerul sanatatii de la Gaza, citat de AFP. Decesul celor trei ridica la 44 numarul de palestinieni care si-au pierdut…

- Intentia Guvernului de a muta Ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim reprezinta o actiune care incalca dreptul international, deciziile Consiliului Europei si contravine pozitiei statului roman cu privire la rezolvarea conflictului israelo-palestinian, considera reprezentantii Ambasadei Statului…

- Ambasada Rusiei la Bucuresti - unde timp de doua zile a fost deschisa o carte de condoleante in memoria victimelor incendiului din orasul Kemerovo (Siberia) - si-a exprimat recunostinta fata de toti cetatenii romani care au transmis simpatie si condoleante familiilor victimelor si celor care suferit…