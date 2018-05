Stiri pe aceeasi tema

- O carte de condoleante va fi deschisa marti la Ambasada Palestinei la Bucuresti, in memoria celor 64 de civili palestinieni ucisi de catre fortele israeliene in timpul protestelor din 14 mai de la bariera de protectie dintre Israel si Fasia Gaza."Ambasada Statului Palestina la Bucuresti va…

- O carte de condoleante va fi deschisa marti, la Ambasada Statului Palestina la Bucuresti, in memoria palestinienilor ucisi pe 14 mai, in Fasia Gaza, de fortele israeliene. "Ambasada Statului Palestina...

- Cel putin 25 palestinieni au fost ucisi, iar sute au fost raniti in confruntarile cu armata israeliana produse luni in cursul protestelor fata de mutarea sediului ambasadei SUA din Israel in Ierusalim, relateaza site-ul Ynetnews.com. Zeci de mii de palestinieni participa la protestele desfasurate la…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a descris luni pe Twitter transferul ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim drept 'o zi mare pentru Israel', transmite AFP. 'Ne pregatim pentru ceremonia de la ora 09:00. O zi mare pentru Israel !', a scris Trump pe reteaua de socializare. El a…

- Mii de palestinieni au inceput luni un protest in Gaza și Cisiordania, in ziua inaugurarii ambasadei SUA la Ierusalim, la care participa oficiali americani, printre care fiica lui Donald Trump, Ivanka. Tensiunea este maxima și in Orașul Sfant.

- Mii de palestinieni au inceput luni un protest in Gaza și Cisiordania, in ziua inaugurarii ambasadei SUA la Ierusalim, la care participa oficiali americani, printre care fiica lui Donald Trump, Ivanka. Tensiunea este maxima și in Orașul Sfant.

- 'Scandal politic la Bucuresti, dupa ideea Guvernului de a muta ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim' - scrie presa internationala. Ziaristii evoca declaratia presedintelui Klaus Iohannis, care a cerut demisia premierului Viorica Dancila.

- Ambasadoarea Republicii Franceze la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat vineri, la Constanta, ca chestiunea mutarii ambasadelor din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, trebuie sa fie in concordanta cu procesul de pace din Orientul Mijlociu si, de asemenea, trebuie respectat dreptul international."Chestiunea…