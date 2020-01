Stiri pe aceeasi tema

- Sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a promis marti sa lucreze indeaproape cu Beijingul pentru a repune fosta concesiune britanica ''pe calea corecta'', dupa mai mult de sase luni de proteste pro-democratie, informeaza Reuters potrivit Agerpres la finalul saptamanii trecute, China l-a numit…

- Administrația de la Beijing l-a inlocuit pe liderul Biroului de legatura din Hong Kong, cel mai important oficial politic chinez in regiunea autonoma, dupa peste șase luni de proteste antiguvernamentale, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Ministerul Resurselor Umane și Securitații…

- China a anuntat sâmbata înlocuirea reprezentantului sau la Hong Kong, o schimbare care pare sa ilustreze vointa Beijingului de a solutiona criza provocata în teritoriul autonom de manifestatiile pro-democratie, scrie Agerpres, citând AFP.Wang Zhimin, de 62 de ani, "a…

- Poliția din Hong Kong a folosit spray-uri lacrimogene pentru a dispersa participanții la un miting de susținere a uigurilor din nord-vestul Chinei, dupa ce protestatarii au aruncat cu sticle și pietre spre forțele de ordine, relateaza Mediafax citand Reuters. La începutul dupa-amiezii…

- Hong Kong a intrat in recesiune in trimestrul trei din 2019, pentru prima data de la criza financiara globala, arata datele guvernamentale publicate vineri, pe fondul manifestatiilor menite sa denunte regresul libertatilor si ingerinta tot mai mare a Beijingului in problemele regiunii semiautonome,…

- China intentioneaza sa o inlocuiasca pe sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, aflata in dificultate dupa patru luni de manifestatii tot mai violente in acest teritoriu autonom, a relatat miercuri cotidianul Financial Times, preluat de AFP si Reuters. Aflata in post de la mijlocul…