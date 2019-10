Stiri pe aceeasi tema

- Unitatile de alimentatie publica si de cazare precum si cele care comercializeaza suveniruri in statiunile de pe Valea Prahovei au fost verificate in acest weekend din punct de vedere al respectarii drepturilor consumatorilor, controlul inspectorilor Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor…

- Unitatile de alimentatie publica si de cazare precum si cele care comercializeaza suveniruri in statiunile de pe Valea Prahovei au fost verificate in acest weekend din punct de vedere al respectarii drepturilor consumatorilor, controlul inspectorilor Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor…

- Dublul standard de calitate a produselor si serviciilor, o practica inselatoare prin care sunt prejudiciati toti consumatorii, poate fi sanctionat atat pe latura civila, cat si pe cea penala, a declarat marti senatorul Adrian Tutuianu, la Comisia economica. "Nu modificam o lege doar prin…

- Senatorul PSD de Constanta Stefan Mihu i a adresat o intrebare lui Horia Miron Constantinescu, presedintele ANPC. Mihu solicita o strategie a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru o buna monitorizare si control al calitatii produselor alimentare ambalate care se comercializeaza…

- Stadionul de atletism, situat la iesirea din Buzau spre Ploiesti, va fi modernizat, incepand chiar din acest an. Anuntul a fost facut de catre edilul Constantin Toma. In acest an, municipalitatea a scos din nou proiectul la licitatie si, de aceasta data, patru firme s-au aratat interesate de reabilitarea…

- ANPC a sancționat Jumbo, Ikea, Cristian 76 Tour, Fan Curier pentru practici comerciale inșelatoare. ”Ca urmare a numarului mare de reclamații inregistrate la Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor al Municipiului București, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a sancționat contravențional…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au amendat cu 69.000 de lei operatorilor economici din complexul ștrandului Moghioroș, dupa ce, luni, 10 oameni au ajuns la spital, din cauza clorului din apa. Luni, Direcția de Sanatate Publica București a suspendat activitatea…

- ALTEX apreciaza efortul noii conduceri a Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor de a imbunatații experiența de cumparare a clienților susținuta de intiativa de a discuta problemele intregului sector al comercializarii produselor in magazine sau online, prin invitația facuta principalilor…