Carrefour suplimentează răscumpărarea de acţiuni cu 200 de milioane de euro, după creşterea profitului în primul semestru Grupul francez are ca obiectiv generarea unui flux de capital liber de peste 1 miliard de euro, in 2021. Cel mai mare retailer din Europa a realizat in primul semestru economii de costuri in valoare de 430 de milioane de euro si a mentinut toate celelalte obiective operationale si financiare care fac parte din planul strategic Carrefour 2022. Cresterea profitului operational reflecta costurile mai mici si majorarea cu 4,7% a vanzarilor din Franta in trimestrul al doilea, care a compensat performantele mai slabe din Brazilia, unde cazurile numeroase de Covid-19 au afectat puterea de comparare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Țara a comandat 50 de milioane de doze de vaccin, a anunțat ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca.Anunțul privind autorizarea vaccinului rusesc vine in contextul in care campania de imunizare a incetinit din cauza lipsei serurilor. De aceea, autoritațile sanitare au decis ca rapelul pentru vaccinul…

