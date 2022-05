Carrefour România retrage de la comercializare un sortiment de stafide Carrefour Romania retrage de pe piața un sortiment de stafide, deoarce produsul conține pesticide. Compania a inițiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la clienți a unui sortiment de stafide. Potrivit unei informari postate pe site-ul ANSVSA , masura a fost luata ca urmare a depașirii valorilor admise de reziduuri pesticide (Chlorpirifos). Este vorba despre produsul STAFIDE JUMBO 500 G Marca: CARREFOUR Cod EAN: 5941764008930 Se UHFRPDQG. Produsul a fost comercializat și in mai multe magazine din Brașov. Carrefour Romania le recomanda persoanelor care au achiziționat produsul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

