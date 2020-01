Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul Carrefour retrage de la comercializare, in Romania, aspiratorul vertical Klindo, in urma constatarii unor riscuri date de productia acestuia si recomanda clientilor care au cumparat deja acest produs ...

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki a anunțat in urma cu cateva zile ca se retrage din activitate in 2020. Fratele sportivei a explicat care este motivul, noteaza ziare.com. Caroline Wozniacki, in varsta de 29 de ani, a transmis ca Australian Open 2020 va fi ultimul turneu din cariera sa.Fratele…

- Clientii pot returna o comanda sau un produs in 14 zile de la primire, daca indeplinesc mai multe conditii, pentru a beneficia de rambursarea integrala a sumei platite, potrivit reglementarilor Uniunii Europene.

- Pe 25 noiembrie, președintele Ucrainei Vladimir Zelenski l-a sunat pe Vladimir Putin. Serviciile de presa ale administrațiilor ambilor președinți au relatat despre aceasta conversație, insa conținutul este ușor diferit in interpretarea Kievului și a Moscovei. Motivul apelului telefonic Kiev: [fara descriere]…

- Campania Plata cu PET-ul din Carrefour Buzau s-a incheiat pe 17 noiembrie, dupa 10 zile in care locuitorii orașului Buzau au adus PET-uri in schimbul fructelor și legumelor provenite de la producatori locali. Aceasta campanie face parte din programul “Punem Preț pe Plastic” inițiat de Carrefour Romania,…

- Romania a importat, in primele sapte luni ale anului curent, 2,13 TWh de energie electrica, cu 45% mai mult decat in aceeasi perioada de timp din 2018, conform Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie. De asemenea, exporturile au insumat 2,37 TWh, in scadere cu 32% fata lunile ianuarie-iulie…

- Distrigaz Sud Retele a anuntat sistarea alimentarii cu gaze pe strazile Nanterre si Calea Bucuresti, pentru luni, 28 octombrie. Consumatorii casnici si non-casnici vor fi afecatti de aceasta intrerupere intre orele 9.00 si 12.00. Clientii pot apela serviciul de call-center Apeluri de Urgenta al Distrigaz…