Stiri pe aceeasi tema

- Statul iși extinde rețeaua de magazine in care se vand doar alimente romanești. Al doilea supermarket a fost inaugurat in Capitala, dupa ce, saptamana trecuta, un altul a fost deschis la Sibiu. Prețurile la unele produse sunt insa mai mari ca in piețe.

- SMYK All for Kids, retailer polonez specializat in comercializarea de produse pentru copiii cu varste intre 0 si 14 ani, inaugureaza astazi magazinul cu numarul 16 in Romania, in Targu Jiu Shopping City. SMYK ajunge astfel sa fie prezent in 12 orase din Romania. SMYK All for Kids este specializat…

- Ziarul Unirea Barbat din județul Giurgiu, identificat de jandarmii din Sebeș in timp ce incerca sa plece cu produse de igiena in valoare de 266 de lei, neachitate Un barbat din județul Giurgiu a fost identificat de jandarmii din Sebeș in timp ce incerca sa plece cu produse de igiena in valoare de 266…

- Romania are 105 companii in topul Fortune Global 500, in timp ce Polonia are 139 de firme, Cehia este prezenta cu 111, iar Slovacia și Bulgaria dețin fiecare 60 de societați, se arata in...

- Folkist in Karma, candva cel mai popular grup de cantecele de munte, clapar in Floare Albastra, grupul de jazz-rock progresiv, a atins maturitatea muzicala in anii ʼ90 și ajuns celebru ca acordeonist in Spitalul de Urgența, Vali Craciunescu e singurul muzician din Romania care a-mprietenit rockul cu…

- Carrefour schimba strategia și trece la magazine cu produse ieftine. Anunțul gigantului de retail Grupul Carrefour, cel mai mare distribuitor din Europa, a anuntat deschiderea a doua magazine marca Supeco in nordul Frantei, continuand initiativele destinate relansarii operatiunilor franceze, transmite…

- Anunțata inițial printr-un tweet pe care contul oficial al celor de la Tesla l-a publicat vineri, informația este astazi confirmata pe site-ul oficial al constructorului american de mașini electrice: Romania intra oficial pe lista piețelor care pot comanda direct modelele comercializare de producatorul…