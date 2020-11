Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care au achizitionat Mini Cheesburgers din reteaua Carrefour sunt anuntate sa nu consume aceste produsele ci sa le distruga sau sa le aduca in magazinele de unde le-au cumparat, intrucat s-a detectat prezenta peste limite a contaminantului oxid de etilena in anumite loturi de seminte de susan,…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta retragerea de la vanzare a unor minicheesburgeri vanduti in magazine Carrefour, motivul fiind acela ca semintele de susan utilizate ar putea contine peste limitele admise de oxid de etilena, produs care, consumat…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti actul normativ care modifica un alineat din 218/2015 privind protejarea si sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substante nocive provenite din extractiile de titei din zona Suplacu de Barcau, potrivit news.ro.Legea nclude in categoria…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Fagaraș efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “insușirea bunului gasit”,”efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos” și “acces ilegal la un sistem informatic”,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Salonta, judetul Bihor, au depistat 27 cetateni din Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera, pe jos, in Ungaria. In data de 22.09.2020, in jurul orei 21.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) transmite ca vineri va avea loc, la sediul institutiei, in sedinta publica, tragerea la sorti a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara cu ocazia alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din data…