Carrefour doneaza 200.000 euro pentru dotarea spitalelor din Romania

Carrefour Romania si Fundatia Carrefour isi iau angajamentul sa sustina Crucea Rosie Romana in lupta impotriva pandemiei Covid-19 si doneaza 200.000 de euro, bani ce vor fi folositi pentru dotarea cu echipamente medicale a spitalelor din linia intai din tara, recomandate de catre Ministerul Sanatatii.



"Suntem recunoscatori intregului mediu de afaceri, care a reactionat cu atat de multa deschidere la nevoile unei tari aflate in stare de urgenta.



Este un moment crucial, in care toate eforturile ce vin sa ne sustina isi gasesc ecou intr-o miscare de solidaritate cu impact pozitiv…