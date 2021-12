Stiri pe aceeasi tema

- Telefoanele Samsung sunt foarte apreciate de clienții din Romania fiind achiziționate intr-un numar considerabil in ciuda prețurilor piperate. Recent, Samsung a anunțat lansarea oficiala a One UI 4, disponibil intai pe seria Galaxy S21, pe modelele Galaxy S21, Galaxy S21+ și Galaxy S21 Ultra. One UI…

- Lantul de supermarket uri Carrefour a initiat retragerea de la comercializare a produsului toba de porc "Drag de Romania, se arata intr o informare publicata sambata de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.Procedura de retragere de la comercializare a fost decisa…

- Produse comercializate de Black Friday la acelasi pret ca si cel de dinainte de perioada de campanie, dar și nereguli privind depozitarea unor alimente. Este ceea ce au descoperit inspectorii de la Protecția Consumatorilor in cadrul unui control efectuat vineri, 12 noiembrie, la magazinul Kaufland Timișoara,…

- Raiffeisen Bank lanseaza noile servicii Raiffeisen Online IMM si Raiffeisen Smart Business pentru clientii IMM, noi si existenti, cu un singur utilizator, a anuntat joi banca. Principalele beneficii ale acestor servicii sunt autentificarea si autorizarea platilor prin intermediul aplicatiei…

- Flanco a deschis doua noi magazine, in Sibiu si in Rosiorii de Vede, in cele mai noi parcuri de retail ale oraselor, in urma unei investitii cumulate de aproximativ 2 milioane de lei, anunta reprezentantii companiei.

- Roger Taylor, bateristul de la Queen, considera ca anti-vaccinistii sunt "jalnici" si este de parere ca ideea folosirii "certificatelor verzi" la concerte live este una "grozava", informeaza vineri dpa, arata Agerpres. Muzicianul, in varsta de 72 de ani, si-a petrecut lockdown-ul inregistrand…

- In 2022, Lensa va deschide peste 10 showroom-uri in Romania și va ajunge din 2023 și in strainatate. Florin Nița, asociat & chief commercial officer la Lensa a vorbit intr-un interviu acordat Wall-Street.ro despre orașele in care vor deschide noi...

- ANSVSA a emis o noua alerta Mega Image si Carrefour anunta retragerea de la vanzare a produsului Isola Bio Crema De Cocos 200 ml. Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a mai emis o alerta pentru Isola Bio Baut Veg Cocos Eco 1l, Eco Crema de soia pentru gatit Isola…