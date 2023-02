Stiri pe aceeasi tema

- Carrefour, cel mai mare retailer european, este increzator in perspectivele sale din 2023, dupa ce a raportat marti un flux de numerar disponibil record, de 1,26 miliarde de euro, si o noua crestere a profitului operational anual, in pofida inflatiei ridicate, transmite Reuters. Fii la curent…

- Mare Britanie Rasufla UșurataEconomia Marii Britanii a stagnat in ultimele 3 luni din 2022, evitand astfel recesiunea economica pentru moment, dar perspectivele pentru 2023 raman incerte. Pentru intreg anul 2022, PIB-ul a crescut cu 4%, dupa o crestere de 7.6% in 2021, inregistrand o revenire…

- Nestle va trebui sa majoreze in continuare prețurile produselor sale alimentare in acest an pentru a compensa costurile de producție mai mari pe care inca nu le-a transferat in totalitate catre consumatori, a declarat directorul general Mark Schneider pentru un ziar german, conform Reuters. Creșterile…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat marti ca cel mai probabil economia rusa a inregistrat o contractie de 2,5% in 2022, adaugand ca aceasta performeaza mai bine decat se asteptau majoritatea expertilor, transmite Reuters, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Pentagonul a transmis joi ca lumea este profund sceptica cu privire la apelul președintelui rus Vladimir Putin privind o incetare a focului de 36 de ore in Ucraina, informeaza Reuters, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Papa Francisc a dezvaluit intr-un nou interviu ca, dupa ce a fost ales in 2013, a semnat o scrisoare de demisie care va fi folosita daca, intr-o zi, probleme grave si permanente de sanatate ii vor face imposibila indeplinirea sarcinilor sale, scrie news.ro. Francisc, care a implinit sambata 86 de ani…

- Președintele polonez a vorbit cu un farsor rus care pretindea ca e președintele francez Emmanuel Macron in noaptea in care o racheta a lovit un sat din apropierea graniței cu Ucraina, a declarat marți biroul lui Andrzej Duda, potrivit Reuters. Este pentru a doua oara cand farsorii ruși au reușit sa…

