Stiri pe aceeasi tema

- N. Dumitrescu In cadrul unei competitii initiate de catre Ambasada Frantei, administratia prahoveana a fost unul dintre premiați. Este vorba despre concursul „Orase durabile” , la inceputul acestei saptamani fiind anuntati castigatorii pentru cele patru categorii – apa, canalizare, gestionarea deseurilor;…

- CCINA Constanta, prin Centrul Enterprise Europe Network, in colaborare cu Ambasada Bulgariei la Bucuresti si Camera Bulgaro Romana de Comert din Ruse, a organizat, ieri, evenimentul "Parteneriat de afaceri romano bulgarldquo;. Prin participarea la acest parteneriat, oamenii de afaceri din Constanta…

- N. D. Cum Sinaia este recunoscuta drept cea mai importanta statiune nu doar de pe Valea Prahovei, ci din Romania, “Perla Carpatilor” se regaseste, deseori, si in programul unor vizite efectuate de catre oficiali straini in tara noastra. Asfel, in agenda unei delegații mexicane care se va afla, la inceputul…

- Carrefour Romania a lansat Filiera Calitatii Carne de Manzat, un proiect dezvoltat in parteneriat cu doua ferme locale, care vor aduce pe rafturile lantului de magazine 20% din totalul de carne de manzat, cei doi producatori propunandu-si sa livreze...

- Incident șocant in București, miercuri seara. Un taximetrist l-a atacat cu sabia pe un administrator de bloc, in fața imobilului. Totul a pornit de la o cearta intre cei doi, care a degenerat ulterior. Polițiștii din Ilfov transmit ca au fost prinși doi suspecți, in acest caz.

- 1,5 kilograme de bijuterii și 40.000 de lei au fost confiscate, miercuri, in urma unor celor 30 de percheziții efectuate pe raza județelor Gorj, Mehedinți, Teleorman, Ialomița, Ilfov și municipiul București, la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane fizice acuzate de…

- Procurorii DIICOT au facut, azi dimineața, 15 percheziții domiciliare în Capitala și în șapte județe pentru destructurarea unei grupari specializate în clonarea datelor bancare, concomitent în Italia având loc 20 de percheziții. Prejudiciul ajunge la 1.000.000 de euro.…

- Ancheta a pornit de la autoritatile judiciare din Arges, extinzandu-se in Caras-Severin, Timis, Arad, Mehedinti, Bihor, Alba, Mureș, Buzau, Constanța Neamț, Covasna, Cluj, Brașov, Harghita, Valcea, Gorj, Olt, Dolj, Prahova, Maramureș, Ilfov, Galați și București. „Din cercetari au reieșit…