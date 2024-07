Stiri pe aceeasi tema

- Lanțul de covrigarii Luca, deținut de un om de afaceri din Bacau, a depașit in 2023 pragul de 500 de milioane de lei, 100 de milioane de euro, pentru prima data. Firma a anunțat recent ca face pasul in afara țarii și se extinde in Polonia, potrivit economica.net. George Adragai este de singurul acționar…

- In plus, 38% dintre probele analizate au prezentat listeria și 83% aveau agenți patogeni diareici precum E.coli și Campylobacter. In Germania procentele detectate sunt puțin mai mici, dar oricum foarte ingrijoratoare. Lidl neaga insa acuzația și spune ca are certificate de analiza efectuate chiar de…

- Romanii stau zilnic la coada la simigeriile LUCA pentru un covrig, un covridog sau o felie de pizza. Acum, compania vrea sa iși extinda afacerea in Europa de Est, deschizand prima locație in afara Romaniei, in Polonia. Lanțul de simigerii LUCA, care are peste 140 de locații in Romania, va deschide maine,…

- Premierul a facut anunțul. Marcel Ciolacu a anunțat joi, la inceputul ședinței de Guvern , cum va lupta guvernul Romaniei cu fenomenul Shrinkflation, adica reducerea gramajului unui produs fara modificarea prețului acestuia. Șeful Executivului a spus ca va fi aplicat modelul francez și cerut „tuturor…

- Daciana Constantea, tanara artista din Campia Turzii, a fost propusa pentru Premiul Special pentru tinere talente in muzica, in cadrul unei gale care se va desfașura in 11 mai. ”Daciana Constantea, originara din Campia Turzii, de-a lungul timpului a reușit performanțe pe plan internațional precum GRAND…

- Procurorii polonezi au incheiat ancheta privind scheletele umane fara maini și picioare descoperite in 24 februarie de arheologi la o fosta baza militara a Germaniei naziste in Polonia. Erau intr-o stare avansata de degradare și nu s-a putut stabili cauza morții, scrie The Washington Post.

- Lanțul romanesc de bijuterii de lux, Teilor, raporteaza, la nivel consolidat, o cifra de afaceri de 412,7 milioane de lei, o creștere de 11% fața de 2022, și EBITDA de 68,3 milioane de lei, un avans de 27%. Profitul net contabil s-a ridicat la 22,4 milioane de lei, o majorare cu 108% comparativ cu anul…