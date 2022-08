Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Manea Orchestra, la Dante Cafe&Dine. Singurul artist roman care a filmat un videoclip la Colosseum vine la Alba Iulia Dante Cafe&Dine din Alba Iulia gazduiește in data de 29 iulie 2022, de la ora 20.00, un eveniment extraordinar, marca Mirel Manea Orchestra. MC Kotto va fi responsabilul cu muzica…

- Angajații Dacia care renunța la locul de munca primesc pana la 26 de mii de euro. Sumele difera in funcție de vechime. Compania spune ca iși crește performanța, prin reformarea personalului. Primaria din Mioveni se teme ca, de fapt, iși reduce activitatea și ca va plati mai puține taxe bugetului local.…

- Piata europeana de smartphone-uri a scazut cu 12% in primele trei luni ale acestui an, sustine analiza Counterpoint Research, care avertizeaza ca se poate si mai rau pe viitor. Singurul producator din top 5 care a crescut in aceasta perioada este Realme. Aflat chiar pe al cincilea loc in piata europeana,…

- Doi concubini din București, aflați in tranzit in județul Vaslui, au facut o ”strategie” care le-a adus cate un dosar penal pentru fiecare in parte! Barbatul conducea mașina, deși avea permisul suspendat. Dupa ce a fost oprit și verificat la acte, șoferului i s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii…

- Contemporana, proaspata, energica și energetica – EC Fashion Unplugged a cucerit publicul la lansarea sa oficiala, pe podiumul Romanian Fashion Week. Pentru prima oara in Romania, un festival iși extinde viziunea creativa in moda, printr-o colecție unicat, semnata de 10 tineri designeri. Non-culori,…

- Chirurgul Mihail Moscaliuc s-a stins din viața. Administrația spitalului Republican anunța ca acesta a pierdut lupta cu o boala nemiloasa. „A salvat mii de vieți, pacienți gravi, rudele noastre, le-a daruit speranța, viitor”, se arata in nota emisa de instituție.

- Emilian este unul dintre artiștii care au reușit sa urce rapid in topurile muzicale și sa ajunga la inimile oamenilor cu piesele sale. Dupa succesul inregistrat cu piese precum “O mie de inimi”, “De 3 zile nu am somn” feat. Theo Rose sau cel mai recent single, “Tequila”, Emilian vine cu un hit neasteptat…