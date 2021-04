Carpathian Adventure la 20 de ani! Prima și totodata cea mai veche competiție de aventura din Romania,Concursul Outward Bound Carpathian Adventure, se pregatește anul acesta cu o ediție festiva. Cea de-a 15-a ediție a seriei de provocari, care a inceput acum 20 de ani, va fi organizata in perioada 13-15 august 2021, la Sovata și imprejurimi. Organizatorii au inceput sa se pregateasca deja și ii invita pe cei dornici de aventura sa... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima ediție a turneului final al EHF European League se va disputra in Romania, in organizarea CS MInaur Baia Mare. Decizia a fost anunțata joi de federația europeana (EHF). Final Four-ul va avea loc in Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare, in zilele de 8 și 9 mai, cu participarea echipelor…

- Procurorii DNA investigheaza achiziții de sute de milioane de euro facute in pandemie. Duminica, la “Romania, te iubesc!” vedem cum doua spitale de campanie pentru care s-au platit aproape 14 milioane de euro din bani publici stau inchise. Sub cheie sunt și materiale de protecție ori aparatura valoroasa,…

- UE acorda așadar 750 de miliarde de euro din Planul de redresare pentru statele membre, pentru a ajuta economia sa iși revina ca urmare a crizei COVID-19. Din acest plan unic Romania va beneficia de o suma importanta: Aproximativ 30 de miliarde de euro. Dar pentru ca aceste foduri sa fie alocate, fiecare…

- Prim-ministrul, Florin Citu a declarat ca in Romania campania de vaccinare anti-COVID trebuie sa continue cu toate tipurile de vaccin distribuite in tara noastra, cu monitorizarea tuturor efectelor adverse. Premierul a subliniat ca trebuie acordata incredere specialistilor care au "recomandat, autorizat",…

- Peste 100 de varietați din 47 de specii de legume, plante aromatice, medicinale și companion sunt disponibile gratuit in acest an țaranilor și gradinarilor din Romania și din Republica Moldova. Semințele țaranești sunt semințe vechi, moștenite din batrani și salvate in propria gradina. Acestea sunt…

- Marea bucurie a Invierii Domnului Iisus Hristos va fi trista. Romanii nu vor avea acces, nici in acest an, la slujba de Paști. Pentru ca Romania a intrat in ”era normalitații”, nici in 2021 nu vom putea asista, in biserica, la slujba din noaptea de Inviere. Așa cum se știe, din 16 mai 2020 Romania […]…

- Ilinca Vandici nu mai are nevoie de nicio descriere. Frumoasa prezentatoare de la Bravo, ai Stil! este una dintre cele mai frumoase si apreciate vedete de televiziune din Romania. Recent, focoasa șatena le-a povestit fanilor despre aventura ei din Zanzibar. Vedeta a vorbit deschis despre ce s-a intamplat.…

- Coronavirus in Romania, 3 februarie 2021. Grupul de Comunicare Strategica a publicat ultimul bilant al pandemiei de coronavirus in Romania. Pana astazi, 3 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 735.484 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 681.271 de pacienți…