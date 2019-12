Carols From Around the World - Recital Extraordinar de colinde in foaierul Operei Nationale Bucuresti

Carols From Around the World - Recital Extraordinar de colinde…

Opera Nationala Bucuresti prezinta duminica, 15 decembrie 2019, incepand cu ora 11:00, "Carols From Around the World" - Recital Extraordinar de colinde in foaierul operei.



Programul evenimentului include un repertoriu de colinde internationale ce vor fi interpretate de artisti invitati precum Dragana Radakovic, Ljubica Vranes, Dragoljub Bajic si Mihai Irimia, alaturi de artistii primei scene lirice a tarii Madalina Barbu, Zsuzsana Cerveni, Bianca Margean, Cristina Maria Oltean, Florentina Soare, Lucian Corchis, Ion Dimieru, Dan Indricau, Liviu Indricau si Filip Panait, acompaniati la…