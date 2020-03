Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica anunța inca un deces din cauza COVID-19.Citește și: Demisie in bloc la spitalul CFR din Timișoara de teama COVID-19 „Deces 69 Conform raportarii INSP, astazi a fost primit rezultatul pozitiv la testarea Covid 19 a unei persoane care a decedat la…

- Autoritațile au anunțat, in urma cu puțin timp, numarul cazurilor de infectare cu COVID-19 la nivel național: 1760. In ultimele 24 ore, s-au inregistrat 308 cazuri noi. Pana astazi, 29 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus).…

- Autoritațile au anunțat, in urma cu puțin timp, numarul cazurilor de infectare cu COVID-19 la nivel național: 1760. Pana astazi, 29 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.760 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.760 de persoane confirmate pozitiv,…

- BILANT CORONAVIRUS ROMANIA // La ultima informare, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.292 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.292 de persoane confirmate pozitiv, 115 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 41 la București, 7…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost internat, marti seara, la Spitalul Judetean de Urgente „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, dupa ce a fost confirmat pozitiv cu Covid-19. El ocupa acum o rezerva, cu baie proprie, de la Sectia de Chirurgie, desi pana acum bolnavii cu Covid-19…

- Autoritatile au confirmat alte 143 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus, in ultimele 24 de ore, 15 pacienti fiind la Terapie Intensiva, dintre care 7 in stare grava. Numarul total al cauzurilor a ajuns la 576, iar 73 de pacienti s-au vindecat. Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei,…

- Un barbat din Suceava, intors recent din Belgia și testat pozitiv cu coroanvirus, ar fi intrat in contact cu peste 1.000 de persoane. Omul a organizat petreceri la el acasa și s-a plimbat nestringherit prin tot județul. Autoritațile sunt in alerta și incearca sa-i identifice pe toți cei care s-ar fi…

- Autoritațile naționale depun eforturi in mod constant pentru creșterea capacitații de testare privind infectarea cu noul tip de coronavirus (COVID – 19), a transmis Grupul de Comunicare Strategica: “In acest moment analizele pot fi efectuate in 8 centre medicale, trei in București și cate unul in Cluj-Napoca,…