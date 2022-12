Stiri pe aceeasi tema

- Decanul de varsta al teatrelor bucureștene nu se ferește sa recunoasca ca e de moda veche! Ajunsa la 82 de ani, Dorina Lazar spune ca se simte mai de fiecare data stanjenita de ziua ei de naștere, preferand s-o marcheze prin munca EXCLUSIV Actrița din Romania care implinește azi 82 de ani: ,,ai mei…

- Gazetarul Ion Cristoiu revine pe scena jurnalistica cu un nou subiect fierbinte care i-a readus aminte de unul dintre cele mai cunoscute titluri din presa romaneasca, respectiv, „Gaina care a nascut doi pui vii”, considerat primul fake news din Romania. Astfel ca, jurnalistul a comparat știrea mincinoasa…

- Ziua de 29 octombrie 2022, a constituit pentru Cristian Moldovan, primarul orașului Luduș, prilejul de a adresa felicitari și urari de viața liniștita, cu sanatate alaturi de cei dragi, celui mai varstnic cetațean al orașului, domnul Viorel Stoica, in varsta de 98 de ani. Primaria orașului Luduș a continuat…

- 50 de ani de la ultima partida a lui Angelo Niculescu pe banca naționalei. A fost demis dupa un succes, apoi demolat mediatic in „Romania literara", intr-un text magistral semnat de Fanuș Neagu. Pe 29 octombrie 1972, in preliminariile CM '74, Romania invingea Albania cu 2-0, goluri Dobrin (38') și Dembroschi…

- Politistul care a baut alcool apoi s-a urcat la volan si a omorat un carutas, la Schitu Duca, a fost arestat de catre judecatori. Gheorghita Chifan, in varsta de 51 de ani, se afla joi la volanul unui autoturism, iar din cauza betiei nu a observat o caruta in care se aflau doi barbati si a intrat in…

- Emma Raducanu iși cauta din nou antrenor! Este al cincilea din ultimele 16 luni, confirmand astfel ideea jurnaliștilor englezi, ca jucatoarea cu origini romanești și-a cam pierdut busola. Ultimul tehnician, care a decis sa termine colaborarea cu campioana de la US Open 2021, este rusul Dmitry Tursunov.…

- Miercuri, 5 octombrie a.c. a trecut la cele vesnice, la venerabila varsta de 103 ani, viceamiralul in retragere Mircea Caragea, decanul de varsta al ldquo;Clubului Amiralilor" si cel din urma amiral roman combatant in cel de al Doilea Razboi Mondial.Nascut pe 18 ianuarie 1919 in comuna Selaru, judetul…

- G4Media.ro, Asociația Group 4 Media Freedom & Democracy, Freedom House și Expert Forum trag un semnal de alarma in ce privește degradarea fara precedent a peisajului mediatic din Romania. Marile redacții cenzureaza tot mai frecvent subiecte de interes public major, falsificand prin omisiune agenda editoriala.…