Stiri pe aceeasi tema

- O jurnalista a reușit sa scoata la iveala detalii șocante despre cazul lui Gheorghe Dinca, criminalul de la Caracal! Ce s-a aflat despre rudele inculaptului, cel acuzat ca ar fi omorat pe tinerele Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu?

- „Se spune ca nu s-a intervenit in locuința, deși era o stare de necesitate in acest sens. Se face o confuzie aici legat de atribuțiile poliției și ale procurorilor vizavi de salvarea vieții unei persoane. Pentru a salva, poliția are obligația sa intervina, pentru ca aceste norme cad exclusiv in sarcina…

- Recent, Alexandru Cumpanașu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj cutremurator despre Alexandra Maceșanu, fata ucisa de criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca! Jurnalistul a facut o dezvaluire de-a dreptul șocanta despre ancheta!

- Curtea proprietații lui Gheorghe Dinca din Caracal arata ca dupa razboi, dupa ce a fost periata, centimetru cu centimetru, de anchetatori. Saptamani intregi acolo s-au desfașurat cercetari la fața locului pentru identificarea probelor utile in ancheta. In urma activitaților de cercetare, au rezultat…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, a fost pus de anchetatori sa explice pas cu pas modul in care ar fi ucis-o pe Luiza Melencu. In timpul reconstituirii, barbatul a fost pazit de efective impresionante de forțe de ordine, chemate sa-l apere de furia mulțimii. In liziera…

- Anchetatorii au inceput sa reconstituie presupusele crime care ar fi avut loc in "casa groazei" din Caracal. A fost nevoie de intervenția trupelor speciale pentru a-l feri pe Gheorghe Dinca de furia oamenilor.

- A fost tensiune maxima in Dobrosloveni in timpul reconstiturii traseului pe care Gheorghe Dinca l-a facut dupa rapirea Alexandrei Macesanu. Localnicii au iesit pe strazi si au incercat sa ajunga la criminal. Luptatorii de la trupele speciale ale IPJ Olt au fost nevoiți sa intervina pentru a-i calma…

- Procurorii ar urma sa desfasoare luni si marti operatiunea de reconstituire in cazul crimelor de la Caracal, familia Alexandrei Macesanu fiind informata de catre procurori despre acest lucru.Citește și: Rareș Bogdan arunca in aer scena politica: Eu nu pot sa stau la masa cu Tariceanu și Tudose/…