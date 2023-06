Stiri pe aceeasi tema

- Te-ai saturat sa tot discuți cu reprezentanții magazinelor referitor la returnarea produselor. Iata ca acum acest lucru va fi statuat clar in lege. In cazul in care un client va constata in cel mult 30 de zile de la livrarea unui produs, ca acesta nu este bun, va putea beneficia direct de inlocuirea…

- Cu cateva ore inainte ca angajații din invațamant sa organizeze cea mai mare acțiune de protest din Capitala, liderii sindicali solicitand implicarea președintelui Klaus Iohannis, șeful statului a ieșit cu declarații prin care le transmitea dascalilor ca nu ințeleg cate lucruri bune face coaliția de…

- Modificarea kilometrajului unei mașini a devenit interzisa prin lege, odata cu publicarea legii privind registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere inmatriculate sau inregistrate in Romania (legea 142 din 26 mai 2023). Potrivit articolul 2 din legea 142/2023: Articolul 2: (1) Este interzisa…

- Mașinile nu vor mai trece așa ușor ITP-ul, odata cu introducerea unor noi obligații pentru service-urile auto. Orice reparație care va fi facuta la mașina va trebui trecuta intr-un registru gestionat de cei de la Registrul Auto Roman. Este vorba despre Legea 142 din 24 mai 2023 care stabilește clar…

- Propunerea legislativa ce se refera la integrarea hidrogenului din surse regenerabile si cu emisii reduse de carbon in sectoarele industriei si transporturilor a fost adoptata, miercuri, de Senat. Romania devine, in acest fel, prima țara din Uniunea Europeana care are o lege a hidrogenului. Un senator…

- Politic Maria Stoian, deputat PNL: Schema de ajutor de stat acordata producatorilor agricoli de legume-fructe și cartofi / Declarație de presa mai 17, 2023 10:52 In calitate de for decizional, Camera Deputaților a adoptat cu larga majoritate de voturi un proiect de lege elaborat de parlamentarii…

- Societatea Romaneasca de avocatura Pavel, Margarit și Asociații Conform reglementarilor din Legea 31/1990, societațile comerciale iși pot inceta existența prin mai multe modalitați, printre care amintim procedura de dizolvare și lichidare in Romania, trecerea timpului stabilit pentru durata societații,…