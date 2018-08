Carnea, definiție oficială. Care sunt consecințele Consecința este ca produsele de origine vegetala nu vor mai putea sa foloseasca aceasta denumire, spre bucuria crescatorilor de vite, informeaza AFP. Astfel, nu vor mai putea sa existe pe piata produse precum 'friptura din tofu' si 'carnati vegetarieni'. Producatorii nu vor mai putea de acum inainte sa comercializeze inlocuitori de origine vegetala ai carnii folosind termeni care sunt de obicei rezervati produselor obtinute din carnea unor animale. Proiectul de lege, aprobat in luna mai, a fost sustinut de industria carnii de vita, deosebit de puternica in acest stat majoritar rural… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Astfel, nu vor mai putea sa existe pe piata produse precum "friptura din tofu" si "carnati vegetarieni". Producatorii nu vor mai putea de acum inainte sa comercializeze inlocuitori ai carnii de origine vegetala folosind termeni care sunt de obicei rezervati produselor obtinute din carnea unor animale.Proiectul…

- Missouri a devenit marti primul stat american care a definit in mod oficial carnea ca un aliment de provenienta animaliera, impiedicand astfel produsele de origine vegetala sa foloseasca aceasta denumire, spre bucuria crescatorilor de vite, informeaza AFP. Astfel, nu vor mai putea sa existe…

