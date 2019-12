Stiri pe aceeasi tema

- Fructele proaspete si carnea de porc s-au scumpit cel mai mult in noiembrie, comparativ cu octombrie, preturile lor crescand cu 4,33% si, respectiv, cu 2,34%, si doar citricele s-au ieftinit, cu 4,96%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), date miercuri publicitatii. …

- Rata anuala a inflației se situeaza la 3,8%, în luna noiembrie, conform datelor Institutului Național de Statistica (INS). Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 3,7%.Comparativ cu luna octombrie, în noiembrie cel mai mult s-au scumpit…

- In luna noiembrie 2019, preturile la produsele alimentare s-au majorat cu 11,8%, in timp ce preturile la marfurile nealimentare au crescut cu 4,6%, iar cele la serviciile prestate populatiei – cu 3,5%. Potrivit Biroului Național de Statistica (BNS), cel mai mult s-au scumpit legumele și fructele proaspete.

- Astfel, conform datelor MADR in primele opt luni din acest an importurile de carne de porc au crescut atat cantitativ cat si valoric fata de aceeasi perioada din 2018. Conform statisticilor, in perioada 1 ianuarie -31 august au fost importate 179.079 tone de carne de porc, pentru care s-au cheltuit…

- Acest lucru nu inseamna ca, odata ce renunțam la produsele de origine animala, vom consuma alimente de post, dar de slaba calitate nutriționala. In Post, meniurile noastre se bazeaza pe carbohidrați simpli, care ne aduc multe calorii, dulciuri multe, vegetale puține, grasimi nesanatoase. Din acest…

- Prețurile cresc de la o luna la alta. Direcția Județeana de Statistica Salaj precizeaza ca in luna octombrie 2019 prețurile de consum, pe total țara, au crescut, in medie, cu 0,43 la suta comparativ cu luna septembrie 2019, iar comparativ cu luna decembrie 2018 prețurile de consum au crescut cu 3,36…

- Potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri, pretul citricelor a urcat cu 2,22% in septembrie, branza de oaie s-a scumpit cu 0,88% iar ouale cu 0,79%, in timp ce pretul cartofilor a scazut cu 4,18%, fasolea a fost mai ieftina cu 0,05% iar fructele proaspete cu 1,02%. De…

- Scumpirile s-au temperat in septembrie. Rata inflației scade la 3,5% Rata anuala a inflatiei a coborat la 3,5% in luna septembrie a acestui an, de la 3,9% in luna august, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit sursei citate, mărfurile alimentare s-au…