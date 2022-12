Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii de carne de porc din Romania atrag atentia ca se afla la limita supravietuirii, in conditiile in care pretul de vanzare la poarta fermei este sub costul de productie, iar importurile din acest sector depasesc 80% din consumul intern. Pe de alta parte, fermierii sunt afectati si de vanzarile…

- Fostul premier Adrian Nastase a declarat marți ca Romania a ratat intrarea in Schengen deoarece votul din Consiliul JAI nu s-a intamplat intr-un moment potrivit, Austria a avut o anumita situație politica interna care i-a modelat atitudinea, iar diplomația romana nu și-a facut datoria. „Sunt trei…

- Una din cinci masini rulate din Romania au kilometrajul modificat, iar mai bine de jumatate dintre acestea au fost avariate, reiese dintr-o analiza intocmita de o platforma care furnizeaza rapoarte despre istoricul auto. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In urma unor sesizari sosite de la consumatori, referitoare la modul in care sunt comercializate diverse produse second hand, din import, pe piața din Romania, echipe de control ale Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), coordonate de președintele instituției, Horia Constantinescu…

- Experții consultați de Libertatea critica mecanismul prin care Guvernul vrea sa asigure energie ieftina pentru populație și industrie . Aceștia spun ca autoritațile se vor lovi de mai multe practici care vor afecta piața, iar, in final, sistemul energetic in ansamblul sau va avea probleme de funcționare.…

- Producatorii de medicamente din Romania risca sa-și inchida porțile, din cauza politicii aberante dusa de Guvern. Prețurile medicamentelor aflate pe lista compensatelor sunt ținute sub costurile de producție pana cand dispar de pe piața, moment in care statul se repede sa le importe, evident, mult mai…

- In plin sezon de cules al livezilor, pietele si magazinele sunt pline cu mere din import. Numai in ultimii trei ani si jumatate, Romania a adus din strainatate mere de peste 180 de milioane de euro. Cele mai mari cantitati vin din Polonia.

- Academia de Studii Economice din București, liderul invațamantului economic și de administrație publica din Romania, este cotata pentru a patra oara consecutiv drept cea mai buna universitate din Romania, conform ediției 2023 a prestigiosului clasament Times Higher Education World University Rankings,…