- Pretul carnii de porc va creste in Europa cu aproximativ 25% in urmatorii ani, din cauza cererii de pe piata chineza, in contextul in care in Romania productia la carne de porc este deficitara, a declarat, vineri, presedintele sectiei de Zootehnie a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS),…

- „China va fi, intre 2020 si 2024-2025, o mare importatoare de carne de porc. China, care produce cea mai mare cantitate de carne din lume, circa 50 de milioane de tone, din cauza pestei porcine africane si-a redus productia pana la circa 35 de milioane de tone si va importa 7-8 milioane de tone, iar…

