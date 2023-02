Carne din plastic la un supermarket din București Dupa celebrul hamburger cu carne de plastic de laMcDonald’s , a aparut acum și carnea din plastic la caserola. Un bucatar de meserie și-a dat seama și a mers de indata la operatorul economic pentru a filma totul. Sunt imaginile momentului care s-au viralizat in ultimele zile pe rețeaua de socializare Facebook. O femeie, bucatar de meserie, le-a sesizat angajaților unui mare lanț de supermarketuri ca este vorba de carne din plastic. Soțul femeii ar fi achiziționat doua caserole de carne, una de porc și o alta de vita, numai ca cea de vita nu mirosea și nici nu putea sa fie gatita. Ce este mai grav,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

